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Полицейского заподозрили в закладке наркотиков в Одинцове

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© МВД РФ

© МВД РФ

Оперуполномоченный станции Москва — Белорусская задержан в подмосковном Одинцове с девятью свертками, в которых оказались наркотики. По предварительной информации, младший сержант полиции собирался сделать «закладки» для клиентов, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

У полицейского также изъяли несколько мобильных телефонов и служебное удостоверение. Обнаруженное вещество отправлено на экспертизу, добавил собеседник агентства.

Проводится доследственная проверка обстоятельств происшествия. Служебную проверку в отношении полицейского организовали и по месту работы.

«Сотрудник будет уволен из ОВД, а его непосредственный руководитель и начальник ЛО МВД России на станции Москва- Белорусская отстранены от занимаемых должностей», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

В середине января в Югре был задержан полицейский отдела по борьбе с наркотиками. Он торговал гашишем.

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