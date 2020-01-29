Самолет Баку - Москва вернулся в аэропорт из-за столкновения с птицами

Самолет Airbus A319 компании «Азербайджанские авиалинии», выполнявший рейс J2−854 AZAZ Баку — Москва, 29 января вернулся в аэропорт через 46 минут после взлета. Причиной стало столкновение со стаей птиц, сообщила пресс-служба перевозчика.

Командир экипажа в 20:31 по местному времени (19:31 мск) принял решение развернуться и посадить самолет в международном аэропорту имени Гейдара Алиева. Посадка прошла в штатном режиме, отметили в пресс-службе.



Компания пообещала отправить пассажиров задержанного рейса в Москву другим самолетом.

За два дня до этого самолет Москва — Хабаровск совершил экстренную посадку из-за звонка о бомбе.

