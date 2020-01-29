найти ×
   
  • USD
    62.39
  • EUR
    68.68
СохранитьСохранено0
×

-1016768

Самолет Баку - Москва вернулся в аэропорт из-за столкновения с птицами

Small 85fd31f863

Самолет Airbus A319 компании «Азербайджанские авиалинии», выполнявший рейс J2−854 AZAZ Баку — Москва, 29 января вернулся в аэропорт через 46 минут после взлета. Причиной стало столкновение со стаей птиц, сообщила пресс-служба перевозчика.

Командир экипажа в 20:31 по местному времени (19:31 мск) принял решение развернуться и посадить самолет в международном аэропорту имени Гейдара Алиева. Посадка прошла в штатном режиме, отметили в пресс-службе.

Компания пообещала отправить пассажиров задержанного рейса в Москву другим самолетом.

За два дня до этого самолет Москва — Хабаровск совершил экстренную посадку из-за звонка о бомбе.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экология
Coca-Cola не откажется от одноразовых пластиковых бутылок
2029143читать позжечитаю позже
История
Ученые назвали условия победы люфтваффе в Битве за Британию
205127читать позжечитаю позже

главное


Общество
Вы точно захотите детей, увидев милое видео встреч отца и сына в детсаду

Малыш при виде папы бежал к нему со всех ног.

10632768читать позжечитаю позже

Животные
Отвлекающий маневр кота на пути к миске с едой удивил соцсети13 декабря 2019

Сначала питомец пристально посмотрел в камеру, словно изучая обстановку.

671145566читать позжечитаю позже