Самолет Баку - Москва вернулся в аэропорт из-за столкновения с птицами
- 29 января 2020, 21:44
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Самолет Airbus A319 компании «Азербайджанские авиалинии», выполнявший рейс J2−854 AZAZ Баку — Москва, 29 января вернулся в аэропорт через 46 минут после взлета. Причиной стало столкновение со стаей птиц, сообщила пресс-служба перевозчика.
Командир экипажа в 20:31 по местному времени (19:31 мск) принял решение развернуться и посадить самолет в международном аэропорту имени Гейдара Алиева. Посадка прошла в штатном режиме, отметили в пресс-службе.
Компания пообещала отправить пассажиров задержанного рейса в Москву другим самолетом.
За два дня до этого самолет Москва — Хабаровск совершил экстренную посадку из-за звонка о бомбе.
Войти через социальные сети: