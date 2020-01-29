Психоневрологический интернат эвакуировали на западе Москвы

Сотрудники и пациенты психоневрологического диспансера № 4 города Москвы были эвакуированы вечером 29 декабря из-за короткого замыкания. В результате инцидента никто не пострадал, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

Короткое замыкание произошло в светильнике на втором этаже одного из корпусов по адресу: улица Полосухина, дом 3. В целях безопасности 65 человек перевели в соседнее здание еще до прибытия спасателей. Неисправность также устранили своими силами.

Пресс-службе МЧС оставалось лишь констатировать, что в результате происшествия никто не пострадал. «Люди перемещенные в соседний корпус в целях безопасности в результате короткого замыкания электросветильника, возвращаются. Учреждение работает в штатном режиме», — написали спасатели в Twitter.