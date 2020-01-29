Ученые готовят план на случай, если коронавирус будет не остановить

Команда исследователей из Торонто опубликовала статью, в которой рассказано, как обстоят дела с китайским коронавирусом. Так как последние исследования говорят о том, что вирус может передаваться от человека к человеку, ученые рассматривают разные варианты исхода вспышки пневмонии, в том числе и негативные.

Если власти Китая проиграют борьбу, вирус будет гулять по всей Земле, подобно гриппу. И неизвестно, сколько людей пострадает из-за пневмонии нового вида, — рассказали ученые в своей статье.

В рамках недавнего исследования ученые построили компьютерную модель, которая показывает разные сценарии развития вспышки коронавируса 2019-nCoV. Анализируя официальные данные, модель показывает, что сейчас заболевших минимум в десять раз больше, чем озвучивают власти Китая.

Но это не значит, что Китай скрывает данные. Дело в том, что многие заболевшие еще не знают, что они заражены, так как вирус все еще находится в инкубационной стадии, поясняют ученые.

Вчера, 28 января, медики из Германии и Японии опубликовали информацию, что их пациенты с подозрением на коронавирус действительно оказались заражены. Отмечается, что эти люди не покидали территории своих стран, однако общались с людьми, приехавшими из города Ухань.

Изначально китайские медики считали, что во время инкубационного периода вирус может не передаваться, однако новые данные говорят об обратном.

Сейчас главная сезонная эпидемия для большинства развитых стран — грипп, смертность от которого на данный момент выше, чем от нового коронавируса. Но от гриппа есть вакцина, а от коронавируса 2019-nCoV — пока что нет.

Ученые также вспоминают другой смертельный коронавирус — SARS, который в 2003 году также обнаружили в Китае. В отличие от вируса 2019, SARS не передавался до проявления симптомов, к тому же его симптомы были куда более явными, чем у нового вируса.

По заявлению ВОЗ, инкубационный период китайского коронавируса составляет от двух до 14 дней.