Минтруд объяснил снижение прожиточного минимума на 3,7%

Минтруд внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий установить средний прожиточный минимум за IV квартал 2019 года на уровне 10 609 рублей на душу населения. Ведомство исходит из того, что для трудоспособного населения прожиточный в конце прошлого года составил 11 510 рублей, для пенсионеров — 8788 рублей, а для детей — 10 383 рублей. Таким образом, величина прожиточного минимума уменьшилась за квартал на 3,7% на душу населения. Напомним, что в III квартале она составляла 11 012 рублей.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, колебания размера прожиточного минимума между кварталами — явление вполне естественное. Избежать этого невозможно, поскольку экономическая ситуация в стране постоянно меняется.

Это обусловлено экономическими реалиями: урожаем, предложениями на рынке, поэтому при сохранении подходов по определению ежеквартального размера прожиточного минимума мы никуда не сможем уйти от сезонных колебаний внутри одного года, — цитирует Котякова ТАСС.

В законопроекте Минтруда также указано, что уменьшение прожиточного минимума обусловлено снижением стоимости продуктов питания первой необходимости.

При этом, заявили в пресс-службе ведомства, новая величина прожиточного минимума никак не влияет на размер социальных выплат, поскольку в случае с этими выплатами за основу берется уровень прожиточного минимума во II квартале 2019 года.