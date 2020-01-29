Подмосковные свалки «Ядрово» и «Лесная» закроют в этом году

В 2020 году власти Московской области планируют закрыть мусорные полигоны «Ядрово» и «Лесная». Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Сегодня закрыты 28 из 39 старых свалок, и в этом году Министерство ЖКХ закроет „Ядрово“ в Волоколамске и „Лесную“ в Серпухове», — цитирует Воробьева «360».



Также правительство области намерено отменить плату за вывоз мусора жителям Подмосковья, чьи дома находятся в непосредственной близости с полигонами ТКО. Такой шаг, по словам губернатора, станет своеобразным «извинением» перед людьми, которые испытывают «дискомфорт».

Еще Андрей Воробьев напомнил, что мусорные полигоны в Московской области не просто закрывают, но и рекультивируют. Для этого используются самые современные технологии. Таким образом, территория свалок постепенно восстанавливается, а окружающая среда становится чище.

Ранее на сайте мэра Москвы был опубликован проект новой территориальной схемы обращения с отходами в столице. Этот документ учитывает перспективы образования, накопления, обработки, утилизации и переработки мусора на ближайшие десять лет — с 2020 по 2029 год.

Согласно проекту, в Московской области столичный мусор в ближайшие годы будут сортировать и размещать на 11 комплексах переработки отходов, в том числе в Егорьевске, Кашире, Коломенском, деревнях Храброво, Ясенево, Шеметово и Аннино. С 2022 года мусор из Москвы также станут свозить на четыре подмосковных мусоросжигательных завода — в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Воскресенске и Ногинске.

Кроме того, 1,5 миллиона тонн отходов из Москвы скоро поедет в Калужскую область, в том числе в экотехнопарк около деревни Михали, где имеется сортировочный комплекс мощностью 1 миллион тонн в год. О том, как будет устроен экотехнопарк в Калужской области, можно почитать здесь.