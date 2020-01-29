В ПАСЕ пообещали следить за внесением поправок в российскую Конституцию

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) намерена следить за процессом внесения поправок в российскую Конституцию. Об этом говорится в проекте резолюции ПАСЕ о подтверждении полномочий делегации РФ.

Кроме того, в ассамблее напомнили, что каждое государство — член ПАСЕ обязано выполнять решения Европейского суда по правам человека, передает ТАСС.

Ранее Госдума поддержала законопроект главы государства Владимира Путина о поправках к Конституции в первом чтении. Проект Путина предусматривает расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Основного Закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.



Предложенные Владимиром Путиным поправки к Конституции РФ вызвали беспокойную реакцию со стороны западных стран. По словам главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, эта реакция была настолько сильной, что походила уже на прямое вмешательство во внутренние дела России.

«Западные страны пристально следят за российскими реформами, так как события, происходящие в нашей стране, имеют большое значение для всего мира. Россия — это один из ключевых игроков в мире, и происходящие у нас перемены коллективному Западу очень не нравятся. Им интересна только та Россия, которая не суверенна, которая не в состоянии защищать и тем более реализовывать свои национальные интересы, которая подлежит давлению извне, возможно, даже и внешнему управлению», — сказал Косачев.