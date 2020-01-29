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Глава ОП РФ предлагает закрепить в Конституции роль гражданского общества

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Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева предложила закрепить в Конституции роль и место гражданского общества. По ее мнению, соответствующие дополнения должны быть внесены в преамбулу Основного Закона, сообщает РАПСИ

Напомним, что в среду, 29 января, на площадке ОП РФ проходят общественные слушания президентского законопроекта о поправках к Конституции «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».

Ранее Госдума поддержала законопроект главы государства Владимира Путина о поправках к Конституции в первом чтении. Проект Путина предусматривает расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Основного Закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

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