Ученые рассказали, как на развитие ребенка влиет вес при рождении

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, как сказывается вес ребенка при рождении на его умственных способностях в будущем. Оказалось, что недоношенные дети показывают не такие сильные результаты по сравнению со сверстниками, родившимися с нормальным весом.

Для того чтобы результаты были максимально точны, ученые исследовали показатели здоровья и успеваемости близнецов.

Наше исследование показывает, что более высокий вес при рождении связан с лучшей подготовленностью к школе, в особенности для детей с низким социально-экономическим статусом, — пояснили руководители исследования.

В самом начале исследования ученые обратили внимание на то, что данная работа создана не с целью напугать родителей недоношенных детей, а обратить их внимание на особенности развития таких детей.

По мнению ученых, чем раньше родители начнут заниматься развитием недоношенного ребенка, тем меньше проблем со здоровьем и учебой будет у него в будущем.

В исследовании приняли участие 700 пар близнецов, вес которых при рождении отличался друг от друга. Отмечается, что выборка детей происходила случайным образом, поэтому в исследовании приняли участие дети из семей с разным социальным, географическим и религиозным положением.

Помимо веса при рождении ученые анализировали медицинские карты детей от девяти месяцев до четырех лет. Также специалисты провели опрос среди родителей, чтобы узнать особенности поведения их детей. Как только близнецы достигали четырехлетнего возраста, ученые проводили тест на знание простых принципов математики и чтения.

Социально-экономический статус (СЭС) измерялся на основе образования матери и дохода семьи. Исследование показало, что чем больше у ребенка был вес при рождении, тем лучше были его результаты в тесте.

Мы считаем, что больший вес при рождении достоверно предсказывает более высокие оценки по математике и чтению. Также этот фактор в значительной степени отражает снижение агрессивного, импульсивного и разрушительного поведения наряду с более частым проявлением просоциального поведения, — заключили ученые.

Вес новорожденного играет большую роль в его дальнейшем развитии, так как он влияет на общее здоровье малыша.