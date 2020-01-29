Астрономы показали снимок космического Тарантула

Руководители космической миссии «Спитцер», в рамках которой одноименный телескоп изучал далекие объекты с помощью рентгеновского диапазона, поделились новыми снимками туманности Тарантул.

Напомним, что телескоп «Спитцер» — это четвертая «Большая космическая обсерватория», запущенная NASA в конце XX — начале XXI века. Первым был телескоп «Хаббл», вторым «Комптон», а третьим «Чандра».

На новых снимках телескоп запечатлел одну из самых красивых туманностей Большого Магелланового облака. Туманность Тарантул расположена в созвездии Золотая Рыба, и впервые ее нашли в 2003 году.

Еще в начале 2000-х телескоп сделал несколько снимков этой туманности, после чего на протяжении больше десяти лет не фотографировал Тарантула. Осенью 2019 года телескоп вновь обратился к туманности и сделал свои последние снимки.

На фотографии вы можете видеть коллаж из старых фотографий и новых, полученных пару месяцев назад.

Мы выбрали туманность Тарантул в качестве одной из первых целей, поскольку понимали, что таким образом сможем показать весь размах возможностей телескопа. В этом регионе есть множество интересных пылевых структур, идут активные процессы звездообразования, — пояснили руководители миссии.

Эту туманность практически невозможно рассмотреть с земных телескопов, поэтому лаборатории, работающие в инфракрасном спектре, могут увидеть то, что не получится увидеть на других длинах волн.

Напомним, что инфракрасные лучи, с помощью которых работают телескопы «Большой космической обсерватории», невидимы для человеческого глаза. Но они настолько мощные, что могут проникать сквозь космическую пыль и глаз, исследуя далекие объекты нашей Вселенной.

Такие телескопы помогают ученым понять, как происходят процессы образования звезд. В туманности Тарантул как раз находится одна из таких областей — звездное скопление R136.

Это скопление крайне интересно для астрономов, так как в R136 звезды рождаются на очень близком расстоянии друг от друга. Также их скорость гораздо больше, чем у звезд-соседей.

«Спитцер» работал на NASA 15 с половиной лет и в январе 2020 года завершит свою миссию. Уже завтра, 30 января, он прекратит передачу сигнала на Землю.