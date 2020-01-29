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Поиски альпиниста из Польши на Эльбрусе отложили до утра

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© МЧС РФ

© МЧС РФ

Польский альпинист 28 января пропал на Эльбрусе. Мужчина 1970 года рождения не вернулся в условленное место, после чего его спутники обратились к спасателям. Поисковая группа обследовала склоны в районе «Приюта одиннадцати» и скал Пастухова, после чего работы были остановлены до следующего утра, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

По словам представителя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, на горе сейчас метет пурга, и в таких условиях поиск продолжать не имеет смысла. Работы будут продолжены с наступлением светлого времени суток.

Группа из Польши решила прервать восхождение на высоте около пяти тысяч метров из-за неблагоприятных погодных условий. Вниз, на поляну Азау, спустились все, кроме пропавшего альпиниста. В МЧС отметили, что поляки не регистрировали свой маршрут.

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