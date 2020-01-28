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Мощное землетрясение произошло у берегов Кубы и Ямайки

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© Википедия

© Википедия

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировано в Карибском море между Ямайкой и Кубой. Геологическая служба США предупредила о возможном возникновении цунами.

Эпицентр подземных толчков находился в 117 километрах к северо-западу от города Лусеа на Ямайке.

Никаких данных о пострадавших или о материальном ущербе к моменту подготовки материала не было.

По данным местных СМИ, подземные толчки ощущались на большей части территории Кубы — в провинциях Гуантанамо, Сантьяго-де- Куба, Ольгин, Лас-Тунас, Камагуэй, Сьенфуэгос, Гавана, Пинар-дель-Рио и в муниципалитете Исла-де-ла-Хувентуд.

В Майями во время землетрясения качались люстры.

Власти Майями вывели людей на улицы, чтобы проверить состояние зданий после землетрясения.

Подземные толчки также были отмечены и на Каймановых островах.

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