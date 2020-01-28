«Локомотив» назвал причину иска к экс-президенту клуба на 144,6 млн рублей
- 28 января 2020, 22:40
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Директор по связям с общественностью московского «Локомотива» Кирилл Брейдо подтвердил РБК информацию о том, что на экс-президента этого футбольного клуба Илью Геркуса подан иск на сумму 144,6 миллиона рублей.
Брейдо пояснил, что причиной обращения в суд стал проведенный аудит.
По его итогам у аудиторов возникли к бывшему президенту и гендиректору вопросы, на которые они не получили ответа.
В свою очередь Геркус сообщил изданию, что узнал об иске только что и будет разбираться.
С 2016 года он занимал пост президента «Локомотива», а после изменения устава футбольного клуба стал генеральным директором.
Еще в октябре 2019 года в интервью Sports.ru агент Дмитрий Селюк заявил, что Геркус фактически «обокрал» футбольный клуб и предложил Следственному комитету заняться расследованием деятельности экс-президента.
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