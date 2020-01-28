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005746

Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье

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© vk.com

© vk.com

Маршрутное такси Mercedes-Benz, грузовая «Газель» и легковой автомобиль Volkswagen столкнулись вечером 28 января на Расторгуевском шоссе в Ленинском районе Московской области. В результате аварии пострадали семь человек.

По словам очевидцев, виновником ДТП стал водитель черного автомобиля Volkswagen, который выехал на встречную полосу движения, выполняя рискованный обгон. Заснеженная дорога подвела мужчину, он не справился с управлением.

О состоянии пострадавших не сообщается. Их осмотрели врачи скорой помощи, прибывшие на место. В районе аварии серьезно затруднено движение.

В ДТП попал автомобиль маршрутного такси № 1019, выполняющий рейсы от станции метро «Аннино» до Ермолина.

За три дня до этого экскурсионный автобус перевернулся в Калужской области.

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