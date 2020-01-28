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ЦБ планирует снизить долю необеспеченных кредитов

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© Ведомости/ТАСС

© Ведомости/ТАСС

Центробанк может принять меры прямого ограничения наиболее рискованных кредитов, если темпы роста рынка будут оставаться на нынешнем уровне.

В ЦБ заявили, что сейчас каждый пятый заемщик тратит на обслуживание кредитов 80% своего дохода, так как более половины необеспеченных потребкредитов выдаются клиентам с высокой долговой нагрузкой.

После введения с 1 октября 2019 года дополнительного резервирования по кредитам с предельной долговой нагрузкой (ПДН) свыше 50%, в ноябре на долю тех, кто вынужден отдавать банкам 50−60% дохода, приходилось 13% выданных кредитов, 11% заемщиков отдавали 60−70% доходов, а 22% - более 80%.

С введением ПДН некоторые банки начали реже выдавать кредиты, чтобы уменьшить свои риски.

Как пишет газета «Известия», основная цель Центробанка в настоящее время — снизить рост рынка необеспеченного потребкредитования примерно с 20% до 10%.

Ранее «Ридус» писал о том, что, по данным Минкомразвития, каждый второй российский заемщик тратил в 2019 году на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода. В 2018-м таких было 42%. Все эти люди могут столкнуться с трудностями в получении новых займов, но сложнее всего будет самым закредитованным гражданам, которые набирают новые долги для обслуживания старых.

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