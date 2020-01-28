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Стала известна новая должность Виталия Мутко

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© Елена Афонина/ТАСС

© Елена Афонина/ТАСС

Бывший вице-премьер по инфраструктуре Виталий Мутко, не вошедший в новое правительство, назначен гендиректором госкомпании «Дом.РФ».

Об этом сообщил РИА Новости его представитель.

АО «Дом.РФ» было создано в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. До марта 2018 года эта компания носила другое название — Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

Ранее Мутко занимался в правительстве вопросами строительства и регионального развития, а также вопросами социально-экономического сотрудничества с республиками Абхазия и Южная Осетия.

В 2008 — 2012 годах он занимал пост министра спорта, а с 2005-го по 2018 год возглавлял Российский футбольный союз (РФС).

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Комментарии (1)

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