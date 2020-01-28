Стала известна новая должность Виталия Мутко
- 28 января 2020, 19:29
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Бывший вице-премьер по инфраструктуре Виталий Мутко, не вошедший в новое правительство, назначен гендиректором госкомпании «Дом.РФ».
Об этом сообщил РИА Новости его представитель.
АО «Дом.РФ» было создано в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. До марта 2018 года эта компания носила другое название — Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).
Ранее Мутко занимался в правительстве вопросами строительства и регионального развития, а также вопросами социально-экономического сотрудничества с республиками Абхазия и Южная Осетия.
В 2008 — 2012 годах он занимал пост министра спорта, а с 2005-го по 2018 год возглавлял Российский футбольный союз (РФС).
Войти через социальные сети: