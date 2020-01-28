Кремль опубликовал редкие фотографии Путина за период с 2010-го по 2014 год

Фотоальбом на сайте Кремля, посвященный 20-летию пребывания президента РФ Владимира Путина у власти, пополнился новыми материалами. Теперь там можно найти фото- и видеодокументы за период с 2010 по 2014 год.

Напомним, что сборник фотографий «Путин. 20 лет» — это альбом, куда вошли избранные снимки, связанные с работой Путина президентом и премьер-министром России. На сайте Кремля указано, что часть собранных материалов широко известна, а какие-то из них публикуются впервые.

«Этот проект — не энциклопедия, не летопись и уж тем более не сборник отчетов о проделанной работе. Это мультимедийный альбом, в котором собраны яркие моменты и интересные вехи, связанные с работой Владимира Путина», — отметили в пресс-службе главы государства.