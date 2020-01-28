«Молочные перемены» и бесплатная МРТ: топ-5 лучших региональных практик

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал результаты очередного мониторинга управленческих практик, которые реализуются в регионах России. Исследование проводилось с 20 по 26 января 2020 года.

В пятерку лучших управленческих практик вошли следующие проекты:

меры поддержки семей с детьми (Сахалинская область);

бесплатные МРТ И КТ (Оренбургская область);

консультации насчет оформления социальных контрактов (Липецкая область);

«Молочные перемены» (Иркутская область);

снижение цен на продукцию областных сельхозпроизводителей (Челябинская область).

В Сахалинской области по поручению президента России Владимира Путина для малоимущих семей устанавливается новая ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет. В среднем по России ее размер составляет 5,5 тысяч рублей. Однако в Сахалинской области, по словам губернатора региона Евгения Лимаренко, он составит более 8 тысяч.

При этом, как заявил Лимаренко, если с учетом этой выплаты материальное положение семьи будет оставаться критическим, то региональные власти готовы предоставлять данную меру поддержки в двойном размере.

«Это хороший пример того, как региональная власть реализовывает инициативы президента не просто формально, от буквы до буквы, но и реально вкладывается в социальную поддержку людей. Очевидно, в Сахалинской области губернатор понимает, что единственно эффективная демографическая политика — это максимальная поддержка родительства», — прокомментировала политолог Анна Федорова.

Для жителей Оренбургской области станут бесплатными компьютерная томография и магнитно-резонансная томография. Кроме того, теперь пациенты должны получать эти виды медицинских услуг в 14-дневный срок вместо 30-дневного.

Инициативы, позволяющие большему количеству людей бесплатно воспользоваться услугами дорогостоящих диагностических исследований, имеют не только социально-экономическую направленность, снижают очереди и делают доступными многие, ранее недоступные из-за дороговизны услуги, но и служат механизмом укрепления здоровья и продолжительности жизни населения страны, — полагает политический консультант Петр Ханас.

А липчане получат возможность бесплатно проконсультироваться по оформлению социального контракта. В ближайшее время консультационные пункты, в которых можно получить информацию о мерах социальной поддержки малоимущих граждан, начнут работу по всему региону.

«Довольно часто россияне не пользуются мерами соцподдержки в силу незнания. Информирование и тем самым привлечение к пользованию поддержкой государства всех, кому она положена — важная история», — уверена политконсультант Алена Август.

В Иркутской области 140 тысяч школьников стали бесплатно ежедневно получать по стакану молока. На эти цели из бюджета региона было выделено порядка 130 миллионов рублей.

Подобные инициативы можно рассматривать в контексте предложения организовать горячее питание для детей начальных классов, озвученное президентом Владимиром Путиным в рамках послания Федеральному Собранию. Регионы, которые первыми начнут налаживать инфраструктуру снабжения школ, окажутся в лидирующих позициях по реализации предложений президента, — отметил политолог Михаил Карягин.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер договорился с ведущими агрохолдингами региона и сетевыми магазинами о запуске бессрочной акции «Южноуральский продукт». Акция предполагает снижение цен на продукцию местных товаропроизволителей от 10 до 30 процентов.

«Челябинская область — регион, обладающий мощным источником внутренней энергии, но эта энергия долгое время служила чужим интересам. Ресурсы, которые создаются и производятся на южноуральской земле, должны служить, в первую очередь, самим жителям Челябинской области. Поэтому акция „Южноуральский продукт“, безусловно, полезное и логичное решение Алексея Текслера, который уже неоднократно доказывал верность интересам региона и его людям», — заявил руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.

Кстати, ЭИСИ объявил о начале голосования за лучшую региональную практику. Высказать свое мнение о том, какая из региональных управленческих практик является самой лучшей, можно в Telegram-канале института.