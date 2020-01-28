«Защита от дурака»: эксперты объяснили необходимость поправок к Конституции

Во время своего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил о готовящихся поправках к Конституции. На прошлой неделе, 23 января, глава государства внес соответствующий законопроект на рассмотрение депутатов Госдумы. Нижняя палата парламента поддержала его в первом чтении.

Проект Путина предусматривает расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Основного Закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Эксперты ЭИСИ объяснили, почему обозначенные президентом изменения необходимы современной России.

По мнению политолога Павла Данилина, необходимость конституционных поправок продиктована изменением политической и экономической обстановки в стране. Конституция — это живой организм, и сейчас она просто адаптируется под реальность, уверен эксперт.

Стабильность, которая достигнута, не имеет ничего общего с той ситуацией, когда принималась Конституция в 1993 году, предполагающая для Бориса Ельцина суперпрезидентские полномочия. В то время это было необходимо, чтобы стягивать страну, которая разваливалась. Именно суперпрезидентские полномочия позволили Владимиру Путину поставить на место региональную фронду и достичь стабильности. Сегодня дела обстоят иначе: единство страны обеспечено, поэтому наступило время делегировать часть полномочий в органы представительной власти и на региональный уровень, — пояснил Данилин.

Член научного совета при Совете безопасности Российской Федерации, профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло добавил, что существующая в РФ управленческая система уже исчерпала возможности развития и в нынешних условиях только «тормозит движение вперед».

«Появились те самые проблемы, когда департаментов много, чиновников много, но большинство вопросов приходится решать в режиме ручного управления непосредственно самому президенту. Потому Путин и приступил к реформированию системы управления», — сказал эксперт.

Почему эта реформа потребовала внесения поправок в Конституцию? Я думаю, что для устойчивости. Если происходит коренное изменение системы власти, если изменяются полномочия различных органов, то для того, чтобы эти изменения имели необратимый характер, были устойчивыми, их нужно должным образом закрепить. Чем выше уровень закрепления, тем более устойчивой будет система, — считает профессор Манойло.

«То, что Путин готовится к передаче верховной власти не к какому-то приемнику, а к институтам, — это защита от дурака, — дополнил политолог Олег Матвейчев. — То есть защита от возможных будущих претендентов на пост президента или политических лидеров, которые могут получить власть за счет популизма».

Глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов в свою очередь обратил внимание на закрепление в Основном Законе запрета высшим должностным лицам иметь иностранный вид на жительство и зарубежные активы. Данная мера, полагает Мартынов, позволит сделать российскую элиту более национально ориентированной.



Для общества это весьма важно. Тем более на фоне всех этих скандалов с золотой молодежью, которая учится, живет и работает за рубежом. В моменты редких визитов в Россию она ведет себя по-хамски, демонстрируя истинное лицо своих родителей. Такая наследная знать… И это обществом не просто отвергается, а вызывает нечто вроде классовой ненависти. В будущем это запросто может привести к ожесточенной классовой борьбе. Таким образом, формирование национально ориентированных элит — это один из предохранителей на будущее, — сказал Мартынов.

Руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова напомнила, что внесение поправок в Конституцию возможно лишь после всенародного голосования.

«При этом внесение изменений в данные главы Конституции не требуют проведения голосования, но здесь все равно предложено его провести. Это происходит с целью вовлечения людей во влияние на принятие решений», — заключила Соколова.