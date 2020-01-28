В Турции найдена древнейшая мозаика

Международная команда ученых опубликовала исследование, в котором рассказала, что во время раскопок в Турции археологи обнаружили древнюю мозаику, сделанную в бронзовом веке.

На сегодняшний день она является самой древней мозаикой, известной ученым. Находка была сделана во время археологических работ, проводившихся в 19 км к северу от Йозгата, города в Центральной Турции.

Во время раскопок мы обнаружили тротуарный настил из цветных камней, который располагался недалеко от входа в древний храм, — рассказали руководители раскопок.

Несколькими месяцами ранее в этом месте ученые раскопали фундамент здания, которое может быть храмом, посвященным богу бури. Бог Тешуб, его еще называли Тархунт, являлся одним из главных божеств у хеттов.

Согласно историческим источникам, в Центральной Турции располагался древний город хеттов, населяющих его примерно с XXI по XVI век до н. э. Храм, обнаруженный археологами, относится к позднему бронзовому веку, поэтому эксперты предположили, что мозаика могла быть сделана в это же время.

Напольная мозаика находилась недалеко от самого храма, в месте, где мог располагаться внутренний двор. Тротуарный настил представляет собой прямоугольник длиной семь метров и шириной три метра. Часть камней утеряна, однако археологам удалось раскопать около трех тысяч небольших фрагментов неправильной формы.

Как правило, древние мастера делали мозаичные изображения из гладких камней, чтобы цвет мог отражаться от гладкой поверхности и делать рисунок ярче. Но у найденной мозаики поверхность была намеренно затерта, к тому же мастера выбрали неровные камни.

Ученые предполагают, что это было сделано специально, так как мозаика располагалась на улице и гладкая поверхность могла быть скользкой и опасной.

Сейчас фрагменты мозаики изучают специалисты. Уже известно, что мозаика разделена на три отдельные области, каждая из которых содержит несколько треугольников.