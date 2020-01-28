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В чем главный минус теплой зимы без снега

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Директор финского Института аллергии и окружающей среды Южной Карелии Киммо Сааринен опубликовал статью, в которой рассказал, чем опасна бесснежная зима. Оказывается, из-за того, что этой зимой практически нет осадков в виде снега, комары не смогут размножаться в привычных для них условиях.

Так как в природе все взаимосвязано, снижение численности комаров повлечет за собой негативные последствия не только для насекомых, но и для птиц и растений, считает ученый.

Как рассказал Сааринен, в начале весны комары выбирают для размножения места около воды, где только начинает таять снег. Так как снега в Финляндии и во многих других странах, например России, этой зимой практически нет, комарам и другим насекомым придется быстро приспосабливаться.

А быстро приспособиться получится не у всех. Это приведет к тому, что лето 2020 года будет практически без комаров. Для человека это хорошо, однако комары — это источник пропитания для птиц, напоминает ученый.

Бесснежная и теплая зима крайне неблагоприятна не только для насекомых, но и для растений. Эколог рассказал, что снег является источником влаги для почвы и предохраняет озимые посевы от ветров и переохлаждения.

Поэтому карликовые плодоносные деревья и кустарники вряд ли принесут хороший урожай в этом году.

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