СМИ сообщили о движении военной колонны Турции на юг Идлиба
- 28 января 2020, 02:37
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Колонна турецких военных грузовиков и бронемашин пересекла границу с Сирией на севере Идлиба и направилась на юг провинции. Технику заметили в районе контрольно-пропускного пункта «Кафр-Лусейн», сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека».
По данным СМИ, в составе колонны насчитали 12 бронированных машин. Грузовики перевозят материально-техническое оборудование.
Ранее телеканал «Аль-Маядин» сообщил об окружении с трех сторон сирийскими войсками турецкого наблюдательного поста в поселке Маар-Хаттат на юго-востоке провинции Идлиб. В конце прошлого года военные правительственной армии Сирии блокировали еще один пост на юге провинции — в Сармане, пишет ТАСС.
Армия Сирии начала наступление в Идлибе 19 декабря 2019 года и освободила 46 населенных пунктов на юге и востоке провинции, которая с 2012 года остается в руках незаконных вооруженных формирований. Здесь два года назад была создана зона деэскалации, в которую стеклись не сдавшиеся боевики.
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре указал главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу на факты нарушения решений о прекращении огня боевиками, которые остаются в Идлибской зоне деэскалации.
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