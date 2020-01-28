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СМИ сообщили о движении военной колонны Турции на юг Идлиба

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© Википедия

© Википедия

Колонна турецких военных грузовиков и бронемашин пересекла границу с Сирией на севере Идлиба и направилась на юг провинции. Технику заметили в районе контрольно-пропускного пункта «Кафр-Лусейн», сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека».

По данным СМИ, в составе колонны насчитали 12 бронированных машин. Грузовики перевозят материально-техническое оборудование.

Ранее телеканал «Аль-Маядин» сообщил об окружении с трех сторон сирийскими войсками турецкого наблюдательного поста в поселке Маар-Хаттат на юго-востоке провинции Идлиб. В конце прошлого года военные правительственной армии Сирии блокировали еще один пост на юге провинции — в Сармане, пишет ТАСС.

Армия Сирии начала наступление в Идлибе 19 декабря 2019 года и освободила 46 населенных пунктов на юге и востоке провинции, которая с 2012 года остается в руках незаконных вооруженных формирований. Здесь два года назад была создана зона деэскалации, в которую стеклись не сдавшиеся боевики.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре указал главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу на факты нарушения решений о прекращении огня боевиками, которые остаются в Идлибской зоне деэскалации.

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