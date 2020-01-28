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Родственники актрисы Андрейченко не обращались в посольство РФ в Мексике

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© YouTube

© YouTube

Никто из родных актрисы Натальи Андрейченко, которая два дня не выходит на связь в Мексике, не обращался в посольство России в этой стране. Дипломаты находятся в курсе происшедшего и выясняют, что случилось.

«Находимся в курсе возможной пропажи в Мексике Натальи Андрейченко. Родственники актрисы в посольство до настоящего момента не обращались. Занимаемся прояснением ситуации», — сказано в сообщении российского посольства в Twitter.

Актриса, известная большинству россиян по роли Мэри Поппинс в советской музыкальной картине 1983 года, не выходит на связь с того момента, как уехала домой от подруги. По словам очевидцев, Андрейченко села за руль автомобиля в плохом самочувствии.

Телефоны актрисы не отвечают. Ее сын сейчас проживает в Швейцарии. Ранее «Ридус» рассказал об обстоятельствах пропажи Андрейченко.

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