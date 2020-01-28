Фанаты футбольного клуба ПАОК осадили офис правящей партии в Салониках

Болельщики греческого футбольного клуба ПАОК блокировали офис правящей партии «Новая демократия» в Салониках. Фанаты осуждают рекомендацию комитета по профессиональному спорту (EEA) исключить их команду из национальной Суперлиги.

По данным местных СМИ, собравшиеся скандируют оскорбительные речевки в адрес премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, заместителя министра по вопросам спорта Левтериса Авгенакиса и Вангелиса Маринакиса — владельца пирейского футбольного клуба «Олимпиакос», который является конкурентом ПАОК.



Стоит отметить, что фанаты ПАОК относятся к «ультралевым» движениям. Салоники — столица региона Македония, и македонцы исторически чувствуют себя обделенными вниманием властей в сравнении с центром страны. Владельцем ПАОК сейчас является российский бизнесмен Иван Саввиди.

EEA, рекомендовавший исключить ПАОК и «Ксанти» из Суперлиги, назначен правительством. Поэтому, с точки зрения фанатов, ответственность за спортивный произвол несет правящая партия Греции.

По предварительной информации, в акции протеста участвуют несколько сотен человек. Полиция пока наблюдает.