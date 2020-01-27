Составлен рейтинг знаменитостей, вызывающих наибольшее доверие у россиян

Исследовательский холдинг Ромир составил рейтинг звезд театра, кино и телевидения, которым россияне доверяют больше всех.

Возглавил список популярный актер и телеведущий Иван Ургант.

На второй и третьей строчках расположились Константин Хабенский и Дмитрий Нагиев соответственно, а в пятерку лидеров также вошли Никита Михалков и Филипп Киркоров.

Последующие места в топ-10 распределились между Борисом Корчевниковым, Иваном Охлобыстиным, Чулпан Хаматовой, Алексеем Пимановым и Анастасией Ивлеевой.

Примечательно, что Федор Бондарчук — лишь 12-й, а Сергей Безруков — 13-й. Максима Галкина и Андрея Малахова в двадцатке лучших не оказалось.

Как сообщал ранее «Ридус», Иван Ургант навлек на себя гнев со стороны некоторых политических и общественных деятелей своей рождественской шуткой, которая прозвучала в эфире его шоу «Вечерний Ургант» 7 января 2020 года. Депутат Госдумы Николай Земцов даже обратился к новому генеральному прокурору России Игорю Краснову с предложением возбудить уголовное дело против телеведущего за оскорбление чувств верующих двух крупнейших российских религиозных конфессий.