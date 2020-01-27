Комиссия по помилованию рассмотрела прошение Наамы Иссахар

Комиссия по вопросам помилования на территории Московской области рассмотрела прошение о помиловании и освобождении гражданки США и Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков.

Как сообщила зампредседателя комиссии, уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова, ходатайство было единогласно одобрено.

По словам омбудсмена, в комиссии не нашли в контрабанде запрещенных веществ умысла, поскольку в своем прошении о помиловании израильтянка частично признала, что провозила наркотики для личного пользования.

«Соответственно, комиссия, рассмотрев характеристику, характеристика положительная, приняла решение о том, чтобы удовлетворить это ходатайство о помиловании», — цитирует Семенову ФАН.

Она также отметила, что акт протокола был подписан всеми членами комиссии. Во вторник, 28 января, документ поступит на подписание губернатору Московской области Андрею Воробьеву, пишет издание.

Накануне Иссахар обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с ходатайством о помиловании. Такое решение было принято после заявления пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в котором тот подчеркнул, что для помилования Иссахар необходимо ее личное обращение к президенту.

Напомним, 25-летняя гражданка Израиля и США Наама Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где она должна была сделать пересадку с рейса из Дели на рейс в Тель-Авив. На наличие в багаже у девушки запрещенных веществ указала служебная собака. В результате в рюкзаке иностранки было найдено 9,6 грамма гашиша.



В октябре Химкинский городской суд признал Иссахар виновной в хранении и контрабанде наркотиков и приговорил ее к семи с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Это дело привлекло внимание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он даже обсуждал его во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Позже президент Израиля Реувен Ривлин обратился к Путину с просьбой о помиловании израильтянки.