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Наркодилер проглотил «закладку» при виде полицейских и умер

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© МВД РФ

© МВД РФ

Полицейский патруль «спугнул» молодого человека, закладывавшего наркотики в условленное место в Махачкале. Курьер решил проглотить «закладку», но это закончилось печально — 26-летний мужчина скончался.

Инцидент произошел на улице Энгельса. Сотрудники полиции, увидев, что парню стало плохо, вызвали скорую помощь. Однако спасти «закладчика» медики просто не успели.

Сейчас республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы выясняет, конкретную причину гибели молодого человека, сообщила пресс-служба управления МВД по Дагестану. Предположительно, при проглатывании была нарушена герметичность пакета, и в организм попала большая доза наркотического вещества.

«Какое именно это было вещество, определит экспертиза», — сказано в сообщении пресс-службы.

В полиции уточнили, что погибший 26-летний житель Махачкалы ранее уже неоднократно был судим за распространение наркотиков.

Недавно за сбыт гашиша задержан полицейский отдела по борьбе с наркотиками в Югре.

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