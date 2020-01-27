За два дня ГИБДД выявила в Москве 130 пьяных водителей

В результате спецрейда, проводившегося в столице в течение двух дней, было выявлено 130 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции, с 21:00 мск 24 января до 23:00 мск 26 января на территории Москвы проводилось профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

В итоге сотрудники ГИБДД выявили 130 водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом состоянии, а также 142 водителя с признаками опьянения, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.

«Все они привлечены к административной ответственности», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, 15 водителей будут привлечены к уголовной ответственности по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», поскольку были пойманы пьяными за рулем повторно.

Ранее сообщалось, что предварительно проверить любого российского водителя на наличие в крови алкоголя или наркотиков скоро без особых проблем смогут сотрудники Госавтоинспекции. С такой инициативой выступило МВД РФ, подготовившее соответствующие поправки в правила освидетельствования. Осуществить проверку поможет бесконтактный детектор или бумажный тест для экспресс-анализа слюны.