Матери госпитализированного в Саратове с опьянением мальчика грозит штраф

В отношении матери 10-летнего мальчика, которого госпитализировали с алкогольным опьянением в Саратове, сотрудники полиции составили протокол.

Теперь ей грозит штраф в размере от 1500 до 2000 рублей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД, ученика четвертого класса привезли в больницу 22 января с улицы. Врачи диагностировали у ребенка алкогольную интоксикацию и отравление неизвестным веществом.

Выяснилось, что мальчик сам обратился к прохожей, пожаловавшись на плохое самочувствие. В итоге женщина вызвала ему скорую.

«Полицией составлен протокол на маму по статье «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими алкогольной и спиртосодержащей продукции», — сказала собеседница агентства. Протокол направлен в комиссию по делам несовершеннолетних.

Источник в оперативных службах региона сообщил агентству, что мальчик уже выписан из больницы, его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что суд в Челябинской области вынес приговор женщине, напоившей своего ребенка водкой, после чего тот умер.