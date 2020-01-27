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Россия завершила поставку второго полкового комплекта С-400 в Китай

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Россия завершила поставку в КНР второго полкового комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Груз был доставлен морским транспортом. Стороны подписали акт приема-передачи в декабре в Китае. С этого момента действует гарантийное обслуживание техники, рассчитанное на 18 месяцев.

«Завершена поставка в Китай второго полкового комплекта С-400 в составе командного пункта, двух дивизионов пусковых установок, радиолокационных станций, энергетического и вспомогательного оборудования, запасных частей и инструментов. Заказчик также получил более 120 новейших зенитных управляемых ракет двух типов», — цитирует ТАСС слова военно-дипломатического источника.

Помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин подтвердил заключение контракта на поставку С-400 с Китаем в ноябре 2015 года. КНР стала первым зарубежным заказчиком данных систем и получила первый полковой комплект в мае 2018 года.

С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для отражения воздушного нападения и борьбы с разведывательными аппаратами противника. Она может работать в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

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