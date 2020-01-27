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Девять человек погибли при падении вертолета Коби Брайанта

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© Twitter

© Twitter

На борту вертолета баскетболиста Коби Брайанта в момент катастрофы находились девять человек. Все они погибли, заявил шериф округа Лос-Анджелес. Тела жертв пока не опознаны.

«Выживших нет. Есть данные о том, что на борту было девять человек — пилот и восемь пассажиров. Сейчас много спекуляций по поводу личностей. Крайне неподобающе называть имена, пока не будет завершена процедура опознания тел», — заявил шериф.

Детали крушения вертолета не раскрываются. Продолжается расследование.

Ранее власти калифорнийского города Калабасаса, вблизи которого упал вертолет, подтвердили гибель звезды НБА Коби Брайанта. Сообщалось, что на борту воздушного судна было пять человек.

NBC News утверждает, что в вертолете находилась одна из четырех дочерей Брайанта — 13-летняя Джианна Мария.

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