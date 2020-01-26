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В пресс-службе главы Кубани нашли объяснение его словам про Мамаев курган

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев не сравнивал памятное для россиян место с полигоном ТКО, а упомянул Мамаев курган как фигуру речи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

По словам представителей администрации, губернатор использовал это выражение, чтобы подчеркнуть масштаб и высоту полигона, поскольку Мамаев курган существовал как географический объект и до Великой Отечественной войны и считался одним из знаковых мест на юге страны.

«Губернатор относится с большим трепетом и искренним уважением к подвигу наших солдат, павших в годы войны, и никогда не сравнивал памятное, святое для всех россиян место с полигоном ТБО», — приводит сообщение РИА Новости.

Тем не менее местные жители восприняли по-своему высказывание Кондратьева. Например, член регионального штаба ОНФ в Волгоградской области Армен Оганесян заявил, что Кондратьев должен «публично извиниться перед всеми ветеранами из-за сравнения кучи мусора с Мамаевым курганом. В противном случае Оганесян пообещал обратиться к президенту РФ и даже в суд, пишет агентство.

Ранее сообщалось, что, выступая на совещании в Белореченском районе, где находится гигантская свалка, на вонь от которой жалуются местные жители, он сравнил ее с Мамаевым курганом.

Депутат Госдумы от Краснодарского края Николай Осадчий признал это высказывание неаккуратным и призвал губернатора следить за своими словами.

Как известно, Мамаев курган — возвышенность на берегу Волги в Волгограде, где во время Великой Отечественной войны проходили самые ожесточенные бои Сталинградской битвы. В память о тех событиях был установлен монумент «Родина-мать зовет!» и памятник погибшим героям.

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