Четыре человека спасены при пожаре в Москве

Столичные спасатели 26 января эвакуировали четырех человек из горящего дома в Северном Бутове на юге города. Пожар произошел в квартире на последнем, 14 этаже дома. Очевидцы выложили в интернет видеозапись с места событий.

По данным МЧС, пожар произошел по адресу: улица Старокачаловская, дом 1, корпус 1. Его площадь составила десять квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.



Очевидцы событий сообщили в социальных сетях, что пожар произошел «из-за компьютера».

Ранее в Сети появилось видео, на котором показан момент взрыва газа в жилом доме в Махачкале. Похоже, его спровоцировал пострадавший ребенок.