найти ×
   
  • USD
    61.80
  • EUR
    68.29
СохранитьСохранено0
×

-1014864

Район посольства США в Багдаде вновь подвергся обстрелу

Small 85fd31f863
© Wikimedia

© Wikimedia

Несколько реактивных снарядов взорвались 26 января в «зеленой зоне» Багдада неподалеку от посольства Соединенных Штатов. По предварительной информации, жертв и разрушений в результате обстрела нет.

Число ракет, выпущенных по укрепленному району иракской столицы, точно не установлено. Местные СМИ сообщили о трех снарядах, Reuters со ссылкой на источник в силах безопасности Ирака — о четырех, AFP — о пяти.

Обстрелы «зеленой зоны» в Багдаде уже стали привычным событием. Обычно они не причиняют серьезного ущерба и не приводят к человеческим жертвам.

Вашингтон обвиняет в атаках вооруженные группировки, которые сотрудничают с Ираном.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Пес-гонщик едва не сорвал велокросс в Бельгии
229602читать позжечитаю позже
Животные
Пушистое трио щенков устроило катание на шинах и покорило интернет
20227948читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Советы
Теплая зима заставила вспомнить правила поведения на льду

Как помочь себе и другим людям в экстренной ситуации на замерзшем водоеме.

305409читать позжечитаю позже

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress28 марта 2019

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

20546692читать позжечитаю позже