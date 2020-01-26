Район посольства США в Багдаде вновь подвергся обстрелу

Несколько реактивных снарядов взорвались 26 января в «зеленой зоне» Багдада неподалеку от посольства Соединенных Штатов. По предварительной информации, жертв и разрушений в результате обстрела нет.

Число ракет, выпущенных по укрепленному району иракской столицы, точно не установлено. Местные СМИ сообщили о трех снарядах, Reuters со ссылкой на источник в силах безопасности Ирака — о четырех, AFP — о пяти.

Обстрелы «зеленой зоны» в Багдаде уже стали привычным событием. Обычно они не причиняют серьезного ущерба и не приводят к человеческим жертвам.

Вашингтон обвиняет в атаках вооруженные группировки, которые сотрудничают с Ираном.