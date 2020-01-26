Бывший глава СБР призвал выгнать тренеров сборной по биатлону

Результаты российских биатлонистов показывают, что нынешний тренерский штаб не справляется со своими задачами и должен быть немедленно отправлен в отставку. Это — «уровень дворовой команды», заявил четырехкратный олимпийский чемпион и бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов.

«Если нынешнему руководству хватит ума, то оно поступит так, как поступил бы я на их месте — незамедлительно выгнал бы тренеров сборной и сам бы занялся восстановлением спортсменов. Они же просто никакие, еле передвигают ногами. Нынешний тренерский штаб — уровень дворовой команды. За свои слова я отвечаю, они же врут непонятно от чего. Вот, что страшно», — цитирует ТАСС слова Тихонова.

Именитый спортсмен сделал свое заявление после очередного провала российской сборной на этапе Кубка мира. В словенской Поклюке команда вновь не выиграла ни одной медали, установив своеобразный рекорд: 26 гонок без призов. Следующими соревнованиями станут страты чемпионата мира в Италии.

«Когда я уходил, то сказал: „Больше вам праздник никто не сделает“. У меня не было звезд, но я знал, как подвести команду, потому что сам выступал на всех этих трассах», — добавил Александр Тихонов.

На прошлом чемпионате мира в шведском Эстерсунде россияне взяли две серебряные медали в личных гонках (Александр Логинов, Екатерина Юрлова-Перхт) и командную «бронзу» в мужской эстафете.