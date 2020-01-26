В результате стрельбы в баре в Южной Каролине погибли два человека

Стрельба, произошедшая в баре американского города Хартсвилл, штат Южная Каролина, унесла жизни двух человек.

Еще пятеро получили ранения, сообщает CNN со ссылкой на коронера округа Тодда Харди.

Как стало известно телеканалу, инцидент произошел ночью в воскресенье, 26 января, в баре Mac’s Lounge.

В результате стрельбы погибли двое молодых мужчин. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

В настоящее время проводится расследование происшествия.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в немецком Рот-ам-Зе погибли шесть человек.