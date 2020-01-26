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Житель Кургана открыл стрельбу по посетителям сауны

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© pixabay.com

© pixabay.com

Задержан житель Кургана, расстрелявший из травматического пистолета посетителей сауны.

В результате инцидента четыре человека получили травмы.

Один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Нападавший скрылся с места происшествия, но был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Орудие преступления было обнаружено при обыске, говорится в сообщении.

В отношении 36-летнего жителя Кургана возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

Ранее сообщалось, что в результате конфликта со стрельбой на северо-востоке Москвы мужчину госпитализировали с ранением лица. Один из участников инцидента выстрелил в него из травматического пистолета.

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