Житель Кургана открыл стрельбу по посетителям сауны
- 26 января 2020, 15:45
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Задержан житель Кургана, расстрелявший из травматического пистолета посетителей сауны.
В результате инцидента четыре человека получили травмы.
Один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.
Нападавший скрылся с места происшествия, но был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Орудие преступления было обнаружено при обыске, говорится в сообщении.
В отношении 36-летнего жителя Кургана возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».
Ранее сообщалось, что в результате конфликта со стрельбой на северо-востоке Москвы мужчину госпитализировали с ранением лица. Один из участников инцидента выстрелил в него из травматического пистолета.
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