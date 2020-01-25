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Названы наставники седьмого сезона шоу «Голос. Дети»

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© wikipedia.org

© wikipedia.org

Наставниками седьмого сезона шоу «Голос. Дети» выступят Полина Гагарина, Баста и Валерий Меладзе, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе телеканала.

Как отмечает издание, Гагарина никогда еще прежде не работала на данном проекте. При этом Меладзе имеет за своими плечами уже три сезона, а Баста попробовал себя в роли наставника в пятом сезоне.

В предыдущем, шестом сезоне, компанию Меладзе составляли Пелагея и Светлана Лобода.

По информации Первого канала, приемная комиссия детского «Голоса» рассмотрела тысячи поступивших в ее адрес анкет, отобрала для кастинга около 800 претендентов, а к первому этапу конкурса — так называемым «слепым прослушиваниям» — допустила 110 вокалистов, в том числе тех, кто не успел выйти на сцену в прошлом году.

Ведущий шоу останется прежний — Дмитрий Нагиев, пишет ФАН.

Ранее сообщалось, что на проходившем в польском городе Гливице музыкальном конкурсе «Детское Евровидение-2019» второе место занял Ержан Максим из Казахстана, ранее претендовавший на победу в шестом сезоне шоу «Голос. Дети».

Напомним, Первый канал принял решение аннулировать результаты финала вокального конкурса «Голос. Дети», в котором победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Компания Group-IB провела расследование хода зрительского голосования и зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за одного участника шоу.

В компании Group-IB сообщили, что автоматизированная накрутка голосов в пользу Микеллы Абрамовой могла стоить около 2—3 миллионов рублей.

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