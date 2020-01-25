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Жириновский назвал вспышку коронавируса в Китае американской провокацией

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

© Сергей Савостьянов/ТАСС

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал свою версию происхождения зафиксированного в Китае коронавируса.

По мнению политика, возникновение этой инфекции является провокацией США.

Жириновский считает, что она вызвана экономическими интересами. «Американцы боятся, что им не удастся Китай обогнать или хотя бы вровень быть», — цитирует его ФАН.

Выступая на встрече со студентами и преподавателями Института мировых цивилизаций, организованной в честь Татьянина дня, лидер ЛДПР заявил, что подобные провокации происходят не в первый раз, и напомнил о птичьем гриппе, а также о британской говядине, которая «кому-то не понравилась». В связи с этим Жириновский предположил, что все прекратится в течение месяца.

‪«Это провокация была. Лекарства раскупили, кто-то стал миллиардером. Они в основном в Швейцарии проживают», — приводит его слова издание.

Как сообщал «Ридус», за последние сутки количество заболевших в Китае увеличилось на 444 человека, составив 1287 человек. Умер 41 человек, из них 39 — в провинции Хубэй, с административного центра которой — города Ухань — и началось в декабре распространение заболевания.

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