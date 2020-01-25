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В Ростове-на-Дону обсудили предложенные Путиным поправки в Конституцию

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Представители общественных организаций из разных регионах России продолжают обсуждение предложенных президентом Владимиром Путиным поправок к Конституции. В Ростове-на-Дону наибольший интерес общественников вызвали поправки, касающиеся индексации пенсий и прожиточного минимума, сообщила ответственный секретарь Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Елена Цунаева.

«Люди размышляют, каким образом все будет реализовываться», — сказала Цунаева в интервью ТАСС.

Также участников встречи интересовали поправки о распределении полномочий между правительством, Госдумой и Госсоветом и гражданстве лиц, которые занимают высшие государственные должности. В частности, по словам Цунаевой, один из общественников предложил распространить запрет на двойное гражданство не только на высокопоставленных чиновников, но и на их супругов.

Представители ОНФ Ростовской области данную идею поддержали. Однако Цунаева сочла эту меру избыточной.

«Моя точка зрения заключается в том, что они имеют право выбирать, мне это представляется как ограничение личных свобод», — сказала она.

Напомним, что Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию 15 января. Ключивыми стали поправки о расширении полномочий законодательной и судебной властей, а еще о повышении роли Госсовета. Кроме того, президент озвучил новые меры социальной поддержки для граждан РФ.

Как сообщал «Ридус», всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ может состояться 12 апреля. Голосование пройдет после того, как поправки к Основному Закону страны будут одобрены Госдумой и Советом Федерации. 23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении соответствующий президентский законопроект. Повторное голосование намечено на 11 февраля.

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