Переизбрание Прядкина на пост президента РПЛ признано неправомерным

Избирательный комитет Российского футбольного союза (РФС) вынес решение относительно досрочных выборов на пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ).

Переизбрание нынешнего главы РПЛ Сергея Прядкина на новый пятилетний срок было признано неправомерным.

Как сообщает пресс-служба РФС, 24 января на заседании избиркома был рассмотрен протокол выборов, поступивший в распоряжение РФС 22 января. Согласно этому документу, 16 января 58-летний Прядкин был досрочно переизбран на заседании общего собрания клубов РПЛ, хотя изначально выборы должны были состояться в апреле, по истечении срока полномочий президента организации.

В связи с допущенными нарушениями РФС обязал РПЛ провести выборы президента организации в течение трех месяцев с момента вынесения решения избиркома. При этом было отмечено, что устав РПЛ не соответствует в отдельных частях законодательству РФ, а также регламенту Международной федерации футбола (ФИФА) и уставу РФС.

РФС также указал на разумные сроки выдвижения кандидатур (не позднее чем за 40 дней до даты их проведения), а также на необходимость соблюдения сроков формирования итогового списка кандидатов с последующим уведомлением РФС (не позднее чем за 30 дней до выборов).

Как отмечает ТАСС, Прядкин работает в РПЛ (до 2018 года — Российская футбольная премьер- лига) с 2001 года, а с 2007 года он занимает пост президента организации. До этого он был переизбран 21 апреля 2015 года.