В Москве задержаны банкиры, которых связывают с Дедом Хасаном

Банкиры Александр Плющенко и Александр Кутуков задержаны в Москве по подозрению в особо крупном мошенничестве.

Как сообщил газете «Известия» председатель Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин, задержанные могут иметь отношение к деятельности бизнесмена Оки Хатоева (Око), являющегося преемником криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан).

«Когда в 90-е годы криминал заработал огромные деньги, чтобы перестать убивать и грабить, они решили вкладывать средства в легальный бизнес, — рассказал собеседник издания. — Банковская сфера наиболее ликвидная для этого».

По словам Пашкина, в настоящее время крупными бандитами становятся недобросовестные сотрудники правоохранительных органов и чиновники. Пытаясь легализовать свои деньги, чтобы декларировать свои доходы, они расписывают их на родственников, добавил он.

Как отмечает газета, Плющенко и Кутуков были задержаны сотрудниками в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве на сумму 200 миллионов рублей. Дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», но может быть переквалифицировано в статью «Создание и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения».

По данным следствия, оба задержанных поддерживали тесную связь с Хатоевым, деятельность которого связана с хищениями денежных средств вкладчиков кредитных учреждений, банкротств предприятий и вывода их активов. Клиентов, недовольных их действиями, Плющенко и Кутуков запугивали, посылая им могильные постаменты.

Примечательно, что Плющенко известен как председатель правления Банка проектного финансирования и председатель совета директоров Айви Банка, который, по имеющимся у полиции сведениям, фактически был расчетным банком предпринимателя Хатоева. В настоящее время оба кредитных учреждения являются банкротами, пишет издание.

Напомним, лидер криминального мира Аслан Усоян по прозвищу Дед Хасан был убит в январе 2013 года выстрелом из снайперской винтовки в центре столицы. Предполагаемый заказчик убийства Ровшан Джаниев (известен как Ровшан Ленкоранский) позже был застрелен в Стамбуле во время покушения. После убийства Усояна воров в законе возглавил Захарий Калашов (Шакро Молодой). В 2016 году он был задержан по подозрению в вымогательстве. Через два года суд приговорил его к десяти годам колонии строгого режима.

В июле 2019 года в подмосковных Люберцах правоохранительными органами задержаны 32 участника сходки воров в законе. Среди задержанных оказался внук известного криминального авторитета Деда Хасана — Иракли Усоян.