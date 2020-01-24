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Эксперт: законопроект по изменению Конституции — еще один шаг к демократии

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Предложенный президентом Владимиром Путиным законопроект по изменению Конституции — это еще один шаг, направленный на укрепление в РФ демократии и на защиту национального суверенитета, считает адвокат Дмитрий Аграновский.

Эксперт также отметил важность инициативы главы государства о проведении общероссийского голосования за внесение поправок в основной закон.

«Мы видим, что здесь исходит от президента инициатива вовлечения общества не только в обсуждение поправок, но и в целом в политическую жизнь страны, опосредованно к управлению государства. Ведь юридически это необязательно — глава государства сам выступил с инициативой», — пояснил Аграновский в интервью РАПСИ.

Как ранее писал «Ридус», всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ может состояться 12 апреля. Голосование пройдет после того, как поправки к Основному Закону страны будут одобрены Госдумой и Советом Федерации

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