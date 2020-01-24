Петр Бирюков: экотехнопарк «Калуга» готов к работе

В первом российском экотехнопарке «Калуга», возведенном в Износковском районе Калужской области, заканчивается настройка и тестирование сортировочного оборудования, и в ближайшее время готовое к запуску предприятие начнет работу по графику. Об этом рассказал в интервью «Российской газете» заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«На этом предприятии будет перерабатываться в год 1 миллион 800 тысяч тонн отходов. Технологии комплекса самые современные, процесс сортировки полностью автоматизирован. С экологической точки зрения равного ему нет в Европе, а может быть, и в мире, — подчеркнул вице-мэр столицы. — Гарантирована тройная защита почвы от любых вредных компонентов».



Тройная защита — это высокотехнологичные слои из бентонитовых матов, способных самозалечиваться после случайных повреждений, геомембрана и мат 3D, распределяющий нагрузку между слоями. Все это полностью исключает попадание любых видов осадков в грунтовые воды, а комплексные очистные сооружения делают воду пригодной для хозяйства.

«Лучшее свидетельство этого — рыба, которая водится в воде, уходящей после очистки сырья в пожарный водоем», — объяснил Петр Бирюков.

По его словам, первая линия сортировки на полмиллиона тонн уже готова к приему твердых коммунальных отходов (ТКО), вторую (аналогичной мощности) готовят к запуску до конца текущего месяца.

Местные жители от соседства с экообъектом только выиграют: у них приоритет в приеме на хорошо оплачиваемую работу в экотехнопарке, кроме того, предприятие уже начало активно помогать Износковскому району решать проблемы в социальной сфере.

На первом этапе предусмотрено около 600 рабочих мест. Большое дело для жителей Износковского района, на территории которого находится экотехнопарк, и ближайшего к нему Медынского района, которые будут иметь стабильную работу с зарплатой около 50 тысяч рублей в месяц. На этапе ввода в эксплуатацию первых 180 рабочих мы уже набрали, — сказал вице-мэр. — Приглашаем жителей и других районов Калужской области.

Для живущих недалеко от экотехнопарка курсируют служебные автобусы, а приезжие размещаются в удобном и просторном общежитии.

«Номера на двоих со всеми условиями. На улице — отличная спортивная площадка с тренажерами», — уточнил Петр Бирюков.

Задолго до готовящегося старта предприятия «Калуга» начала приносить пользу жителям Износковского района.

Налоги, которые район получит от него, помогут администрации решить многие социальные вопросы. Кроме того, местное население без исключения может воспользоваться открытым при нем медицинским пунктом. К новому учебному году мы отремонтировали ряд школ в районе и подъезды к ним. Свыше 300 школьников района во время новогодних праздников побывали в Москве, примерно столько же дошколят получили новогодние подарки от экотехнопарка, — констатировал заместитель мэра Москвы.

Кроме того, добавил он, от Медыни к Минскому шоссе в Московскую область строится современная трасса длиной 62 километра. Эта крайне необходимая жителям региона связка наполовину готова и в 2021 году будет достроена.

«Я уверен, что такие передовые предприятия будут созданы на территории всей страны, отрасль обращения с отходами не стоит на месте, активно развивается», — резюмировал Петр Бирюков.

Ранее на предприятии побывали ученые, экологи, блогеры и общественники. Осмотрев рабочие мощности экотехнопарка, они также подтвердили его полную готовность к запуску и соответствие высоким мировым стандартам экологической безопасности.

Визит ученых, экологов, блогеров и общественников в экотехнопарк

«Cамо понятие экотехнопарка говорит о том, что это предприятие комплексное. То есть сюда будут не просто свозить мусор, но и осуществлять и переработку, и захоронение, и весь комплекс экологических мероприятий, — отметил после экскурсии по „Калуге“ профессор кафедры экологии Калужского госуниверситета им К. Э. Циолковского доктор биологических наук Игорь Лыков. — Мы увидели четкую работу. Но, естественно, очистить все невозможно. Самое главное, что все это пойдет в рециклинг, то есть не будет где-то складироваться, а направится в переработку».