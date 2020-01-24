Сорос обвинил Трампа и Facebook в сговоре

Между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и Facebook есть тайный сговор. Компания осуществляет поддержку американского лидера в предвыборной гонке, а тот всячески защищает социальную сеть, считает миллиардер, финансист и инвестор Джордж Сорос.

«Я думаю, что между Трампом и Facebook действует что-то вроде неформальной взаимопомощи или соглашения. Facebook будет помогать переизбранию Трампа, а Трамп — защищать Facebook», — цитирует агентство Bloomberg слова Сороса, сказанные на полях международного экономического форума в Давосе.

Давний критик деятельности Трампа, Сорос также обвинил действующего президента США в пренебрежении интересами страны в угоду собственным целям.

Тем временем благотворительная организация Oxfam приурочила к началу форума в Давосе доклад, в котором говорится, что две тысячи избранных представителей «мировой элиты» богаче 4,6 миллиарда самых бедных людей Земли.