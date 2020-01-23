Московский подрядчик подделал акт при помощи «хитрых» чернил

Столичная подрядная организация «Проектбизнесстрой» использовала при составлении актов выполненных работ ручку, чернила которой становятся невидимыми при нагреве. Благодаря этой хитрости в документы можно вписать любую сумму задним числом. На обман жильцов дома в Хамовниках обратила внимание районный депутат Татьяна Касимова.

По ее словам, подрядчик по капитальному ремонту предоставил акты приемки. Работы были выполнены, жители подписали документы, но в них не была указана стоимость услуг организации. Депутат потребовала исправить ошибку. Представитель «Проектбизнесстроя» согласился и, вынув из кармана ручку, вписал сумму. Затем бумаги направили на подпись к главе округа.

«Есть такая хитрость, типа „ручка-фломастер“ — если по написанному поводить включенной зажигалкой, то чернила тают. Ну и что вы думаете? На моих актах оказалась именно такая ручка!» — написала Татьяна Касимова в Facebook.



В качестве подтверждения своих слов депутат выложила фотографии и видео. Чернила действительно исчезают с бумаги!



«Конечно, их визировать не будем до объяснения и исправления ситуации», — пообещала депутат, отметив, что все остальные члены комиссии такие документы подписывают без проблем.