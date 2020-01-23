Эстонию признали свободной от африканской чумы свиней

Эстония получила статус страны, свободной от африканской чумы свиней (АЧС). Он повышает надежность в глазах торговых партнеров, заявила заместитель гендиректора ветеринарно-пищевого департамента республики Олев Калда.

«Благодаря получению статуса страны, свободной от АЧС, предприятия смогут выйти со своей продукцией на ряд иностранных рынков», — цитирует слова Калды РИА Новости.

Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE) приняла решение о присвоении Эстонии соответствующего статуса, поскольку в стране два года не выявлялись случаи опасной болезни. По словам Калды, большой вклад в это достижение внесли ветеринарно-пищевая лаборатория, общество охотников, инспекция, департамент и агентство окружающей среды, а также Эстонский университет естественных наук.

С африканской чумой свиней (АЧС) человечество познакомилось в 1903 году, когда это вирусное заболевание впервые диагностировали в Южной Африке. Для человека болезнь не опасна. От нее страдают дикие кабаны и домашние свиньи любой породы. Смертность составляет почти 100%, поэтому в очаге эпидемии и радиусе 20 километров уничтожается все поголовье.



В ноябре вирус африканской чумы свиней дикие кабаны принесли из Польши к границам Германии.