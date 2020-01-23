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ФСБ и МВД задержали шесть экстремистов в Дагестане

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© vk.com

© vk.com

Сотрудники Федеральной службы безопасности и полиции задержали шестерых активных членов международной религиозной террористической ячейки в Дагестане. Она вела свою деятельность с 2013 года. Во время обысков найдены материалы экстремистского толка на бумажных и электронных носителях. В отношении организатора сообщества уже возбуждено уголовное дело.

«Управлением ФСБ России по Дагестану совместно с сотрудниками МВД России пресечена деятельность ячейки религиозно-экстремистской организации «Ат- Такфир Валь-Хиджра»*, функционировавшей на территории Дагестана. В результате проведенных 23 января мероприятий задержаны шесть граждан РФ из числа лидеров и активных членов ячейки «Ат-Такфир Валь-Хиджра»», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы управления ФСБ России по Дагестану.

Уголовное дело против Багавудина Омарова, возглавлявшего ячейку, было возбуждено управлением Следственного комитета РФ по Дагестану 14 января 2020 года.

«Следствием установлено, что в 2013 году Багавудин Омаров организовал на территории Республики Дагестан деятельность международной религиозной экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра»», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Двое участников ячейки отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении, еще четверых задержали в порядке статей 91, 92 УПК РФ.

Под Новый год ФСБ задержала двух жителей Санкт-Петербурга, готовивших теракт в многолюдном месте в праздники.

*Решением Верховного суда РФ от 15 сентября 2010 года международное религиозное объединение «Ат-Такфир Валь-Хиджра» признано экстремистским. Его деятельность в России запрещена.

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