«Миссия Путина»: названы главные элементы политической философии президента

Российские политологи Олег Матвейчев, Павел Данилин и Алексей Мартынов презентовали доклад «Миссия Путина. Итоги двадцатилетнего правления Владимира Путина». Авторы исследования проанализировали работу Путина в разные годы его правления и пришли к выводу, что основная миссия действующего президента — сделать Россию снова великой.

Управленческие решения Путина, благодаря которым России постепенно восстанавливает былое величие и могущество, основаны на его «личной философии политического лидерства», уверены эксперты. Данная философия помогает действующему президенту «отвечать на все новые вызовы и эффективно действовать в постоянно меняющихся условиях».

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

Одним из главных элементов этой философии, по мнению авторов доклада, является «следование пути мягкости». Путин никогда не идет напролом, предпочитая побеждать грубую силу мягкостью. В частности, он старается избегать прямого противодействия агрессии и обращать мощь соперника себе на пользу. Кроме того, Путин всегда готов пойти на уступки во имя будущей победы.



Внешняя политика России 2000−2003 годов осуществлялась в полном соответствии с этими принципами. Путин легко находил общий язык с лидерами Запада, не претендуя до поры на лидирующее место России в мире, — указано в исследовании.

Еще одним элементом философии Путина обозначено умение главы государства «чередовать интенсификацию усилий с послаблением, передышкой».

«Политический стиль Путина напоминает качание маятника — чередование фаз затухания и нарастания движений, непрерывное превращение кинетической энергии в потенциальную и обратно. Легко заметить, что и во внутренней политике происходит постоянная смена периодов то жесткого административного управления, то некой оттепели, которая дает населению определенный отдых», — считают эксперты.

Политолог Павел Данилин.

Также, отмечают авторы исследования, Владимир Путин не зацикливается на «умозрительных доктринах», а правит, учитывая многообразие современного мира.



Мир слишком сложен, чтобы его можно было подогнать под ту или иную идеологическую конструкцию, какой бы привлекательной она не выглядела. Идеология — это лишь инструмент. В государстве важны и нужны и правые, и левые, и центристские силы. Находясь между собой в живой дискуссии, а то и в активном противостоянии, они удерживают систему в динамическом равновесии, оберегают общество от скатывания в одну из крайностей, — говорится в докладе.

Глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

В результате, уверяют эксперты, Путину удалось добиться беспрецедентного роста благосостояния россиян, восстановить в РФ производство, снизить в стране потребление алкоголя, а еще возродить в гражданах патриотизм и чувство гордости за свою страну.

«Эти результаты видны уже сейчас, но многое еще находится на стадии реализации и будет оценено с высоты грядущих времен», — подчеркивается в исследовании.

