«Миссия Путина»: названы главные элементы политической философии президента
- 23 января 2020, 16:53
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Российские политологи Олег Матвейчев, Павел Данилин и Алексей Мартынов презентовали доклад «Миссия Путина. Итоги двадцатилетнего правления Владимира Путина». Авторы исследования проанализировали работу Путина в разные годы его правления и пришли к выводу, что основная миссия действующего президента — сделать Россию снова великой.
Управленческие решения Путина, благодаря которым России постепенно восстанавливает былое величие и могущество, основаны на его «личной философии политического лидерства», уверены эксперты. Данная философия помогает действующему президенту «отвечать на все новые вызовы и эффективно действовать в постоянно меняющихся условиях».
Одним из главных элементов этой философии, по мнению авторов доклада, является «следование пути мягкости». Путин никогда не идет напролом, предпочитая побеждать грубую силу мягкостью. В частности, он старается избегать прямого противодействия агрессии и обращать мощь соперника себе на пользу. Кроме того, Путин всегда готов пойти на уступки во имя будущей победы.
Внешняя политика России 2000−2003 годов осуществлялась в полном соответствии с этими принципами. Путин легко находил общий язык с лидерами Запада, не претендуя до поры на лидирующее место России в мире, — указано в исследовании.
Еще одним элементом философии Путина обозначено умение главы государства «чередовать интенсификацию усилий с послаблением, передышкой».
«Политический стиль Путина напоминает качание маятника — чередование фаз затухания и нарастания движений, непрерывное превращение кинетической энергии в потенциальную и обратно. Легко заметить, что и во внутренней политике происходит постоянная смена периодов то жесткого административного управления, то некой оттепели, которая дает населению определенный отдых», — считают эксперты.
Также, отмечают авторы исследования, Владимир Путин не зацикливается на «умозрительных доктринах», а правит, учитывая многообразие современного мира.
Мир слишком сложен, чтобы его можно было подогнать под ту или иную идеологическую конструкцию, какой бы привлекательной она не выглядела. Идеология — это лишь инструмент. В государстве важны и нужны и правые, и левые, и центристские силы. Находясь между собой в живой дискуссии, а то и в активном противостоянии, они удерживают систему в динамическом равновесии, оберегают общество от скатывания в одну из крайностей, — говорится в докладе.
В результате, уверяют эксперты, Путину удалось добиться беспрецедентного роста благосостояния россиян, восстановить в РФ производство, снизить в стране потребление алкоголя, а еще возродить в гражданах патриотизм и чувство гордости за свою страну.
«Эти результаты видны уже сейчас, но многое еще находится на стадии реализации и будет оценено с высоты грядущих времен», — подчеркивается в исследовании.
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