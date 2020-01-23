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Аэропорт в Триполи приостановил работу

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© Facebook

© Facebook

Международный аэропорт Митига вблизи Триполи объявил о приостановке работы на фоне расширения Ливийской национальной армией (ЛНА) закрытой зоны вокруг столицы страны. Все рейсы перенесены в город Мисрата на северо-западе Ливии.

«Предупреждаем о приостановке авиационного сообщения до дальнейшего уведомления и о переносе рейсов в международный аэропорт Мисраты с четверга 23 января», — сказано в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Временная приостановка работы аэропорта происходит не первый раз. Это случалось и раньше в ходе военного противостояния между ЛНА и силами Правительство национального согласия.

ЛНА ранее расширила границы бесполетной зоны над Триполи, включив в нее и Митигу. Армия пообещала сбивать нарушителей, не делая различия между гражданскими и военными самолетами.

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