Аэропорт в Триполи приостановил работу

Международный аэропорт Митига вблизи Триполи объявил о приостановке работы на фоне расширения Ливийской национальной армией (ЛНА) закрытой зоны вокруг столицы страны. Все рейсы перенесены в город Мисрата на северо-западе Ливии.

«Предупреждаем о приостановке авиационного сообщения до дальнейшего уведомления и о переносе рейсов в международный аэропорт Мисраты с четверга 23 января», — сказано в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Временная приостановка работы аэропорта происходит не первый раз. Это случалось и раньше в ходе военного противостояния между ЛНА и силами Правительство национального согласия.

ЛНА ранее расширила границы бесполетной зоны над Триполи, включив в нее и Митигу. Армия пообещала сбивать нарушителей, не делая различия между гражданскими и военными самолетами.